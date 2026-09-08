Спалює найнебезпечніший жир у м’язах: вчені відкрили дивовижну властивість популярної ягоди

Чорниця допомагає спалювати жирові відкладення / © Фото з відкритих джерел

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Дослідники з Японії з’ясували, що природна речовина птеростильбен у складі чорниці може змусити м’язи активно втрачати жирові відкладення. Під час лабораторних експериментів цей поліфенол успішно стимулював клітини розщеплювати вкрай небезпечні типи жирів.

Про результати цього наукового відкриття повідомляє Daily Mail.

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Небезпека ектопічного жиру

Вчені тестували дію сполуки на м’язових клітинах мишей і помітили швидке руйнування ектопічного жиру. Цей специфічний тип відкладень найчастіше зустрічається у людей з ожирінням та суттєво підвищує ризик розвитку діабету 2 типу і гіпертонії.

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Зазвичай найбільше жиру в організмі зберігається безпечно та безпосередньо під шкірою людини. Однак ектопічний жир може непомітно накопичуватися в печінці, серці, підшлунковій залозі та м’язах, викликаючи серйозні ускладнення для здоров’я.

Медики попереджають, що такі небезпечні відкладення іноді утворюються навіть у людей з абсолютно пласким животом. Виявити цю приховану загрозу в організмі можна виключно за допомогою детального медичного сканування тіла.

Вплив чорниці на клітини

Фахівці з Університету Сінсю тестували 5 різних сполук протягом 7 днів, і саме птеростильбен показав найкращі результати. Речовина зупинила розпад важливого білка, що призвело до його накопичення та подальшого масштабного розщеплення жирових запасів у клітинах.

«Наші результати створюють наукову базу для розробки функціональних продуктів і харчових добавок, які націлені на метаболізм м’язового жиру», — заявив провідний автор дослідження доктор Такакадзу Мітані.

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Дозування для схуднення

Оскільки поточне дослідження проводилося лише на ізольованих клітинах, науковці поки не можуть назвати точну дозу речовини для перорального вживання людиною. Проте експерти обґрунтовано припускають, що для досягнення реального ефекту схуднення ця кількість має бути надзвичайно високою.

Під час попередніх експериментів у 2014 році щури ефективно втрачали вагу після отримання 15 міліграмів сполуки на кожен кілограм маси тіла. Вчені підрахували, що для дорослої людини така пропорція дорівнює споживанню понад 25 000 ягід (близько 37–50 кг) на один кілограм ваги.

За цими розрахунками, середньостатистичному дорослому довелося б з’їдати близько 2 мільйонів чорниць (3 до 4 тонн) щодня. Саме тому дослідники планують використовувати це відкриття для пошуку інших споріднених природних сполук та створення спеціальних концентрованих препаратів.

Нагадаємо, чорницю також називають ягодою номер один, яка подовжує життя. Ці маленькі, соковиті ягоди мають унікальний хімічний склад, який комплексно захищає організм від вікових змін та небезпечних хронічних патологій.

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