Екзотичний фрукт допоможе покращити сон: що з’ясували науковці

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Якщо з’їсти всього два ківі приблизно за годину до того, як вкладатися спати, це може покращити засинання, тривалість та якість сну.

Про це пише Daily Mail із посиланням на дослідження та коментарі фахівців.

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Водночас експерти наголошують, що йдеться не про доведений спосіб лікування безсоння, а про перспективний харчовий підхід, який поки потребує масштабніших досліджень.

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За словами провідної дієтологині програми Mayo Clinic Diet Тари Шмідт, існують дослідження, які свідчать про можливий позитивний вплив ківі на сон, хоча доказова база залишається обмеженою.

Зокрема, одне з невеликих досліджень показало, що люди, які з’їдали два ківі приблизно за годину до сну, демонстрували покращення одразу за кількома показниками — швидше засинали, довше спали та мали вищу ефективність сну.

Саме ці результати привернули увагу науковців до ківі як до простого натурального продукту, який потенційно може підтримувати якість нічного відпочинку.

Чому ківі може впливати на сон

Фахівці пов’язують можливий ефект ківі з поєднанням поживних речовин та біологічно активних сполук, зокрема серотоніну й антиоксидантів.

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Серотонін відіграє важливу роль у регуляції сну та є одним із компонентів процесів, пов’язаних із виробленням мелатоніну — гормону, який допомагає організму налаштовуватися на нічний відпочинок.

«Ківі містить високий рівень серотоніну — хімічної речовини мозку, яка допомагає контролювати цикл сну та слугує будівельним матеріалом для гормону сну мелатоніну», — зазначила дієтологиня Клівлендської клініки Джулія Зумпано.

Крім того, ківі містить вітаміни C та E, клітковину, калій і магній. Його поживні властивості можуть опосередковано сприяти кращому самопочуттю, зокрема завдяки підтримці травлення та загального стану організму.

Ківі — це ще не ліки від безсоння

Попри обнадійливі результати, експерти закликають не перебільшувати ефект цього фрукта. Наявні дослідження були невеликими, а частина з них ґрунтувалася на суб’єктивній оцінці якості сну учасниками.

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«Ми не маємо достатньо доказів, щоб стверджувати, що ківі насправді викликає сон чи лікує безсоння», — пояснила Шмідт.

Зумпано також наголосила, що ківі не варто розглядати як заміну медикаментозному лікуванню хронічного безсоння. За її словами, для остаточного підтвердження ефекту потрібні масштабніші подвійні сліпі плацебо-контрольовані дослідження.

Водночас фахівчиня вважає, що для людини з легкими труднощами із засинанням, яка любить цей фрукт, спробувати такий варіант цілком розумно.

Який час вважають оптимальним

У дослідженнях учасники зазвичай вживали два ківі приблизно за 60–90 хвилин до сну. Саме такий проміжок часу дає організму можливість перетравити їжу та засвоїти її компоненти.

Таким чином, якщо людина хоче перевірити, чи допомагає їй цей продукт, експерти пропонують спробувати їсти два ківі приблизно за годину до того, як лягати спати.

Для людей із чутливим травленням може бути комфортнішим трохи більший проміжок між перекусом і сном.

При цьому головна перевага такого підходу полягає в тому, що навіть за відсутності помітного впливу на сон ківі залишається поживним продуктом із високим вмістом вітаміну C та клітковини.

Нагадаємо, деякі продукти, які люди звикли їсти перед сном, можуть бути пов’язані з безсонням, кошмарами та більш тривожними сновидіннями. Особливо це стосується молочних продуктів, десертів, гострої їжі та м’яса.

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