Грають на почуттях і слабкостях: які три знаки зодіаку називають маніпуляторами

Знаки зодіаку

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Астрологи вважають, що певні риси характеру можуть бути особливо вираженими у представників окремих знаків зодіаку.

У цьому астрологічному матеріалі названо три знаки, яких вважають найбільш схильними до маніпуляцій. Йдеться про Близнюків, Скорпіона та Рака.

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Водночас астрологічні характеристики не є науковим способом оцінки особистості. Тож наведені нижче твердження варто сприймати як розважальний гороскоп, а не як характеристику кожної людини, народженої під відповідним знаком.

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Близнюки

21 травня-20 червня

Близнюкам приписують неабияку комунікабельність, винахідливість та вміння переконувати співрозмовників. Саме здатність швидко підбирати потрібні слова, за версією астрологів, може допомагати їм домагатися бажаного.

Представники цього знака нібито добре відчувають, як потрібно побудувати розмову, щоб співрозмовник погодився з їхньою позицією.

Їхньою сильною стороною називають поєднання дотепності, чарівності та переконливості.

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Скорпіон

23 жовтня-21 листопада

Скорпіонам в астрології часто приписують сильну інтуїцію, харизму та здатність добре розуміти мотиви інших людей.

За астрологічними уявленнями, представники цього знака можуть використовувати емоції співрозмовника для досягнення власної мети. Серед можливих способів впливу називають лестощі, тиск або спроби викликати почуття провини.

Водночас Скорпіони можуть діяти досить обережно й не завжди демонструвати свої справжні наміри одразу.

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Рак

21 червня-22 липня

Раків зазвичай пов’язують із високою емоційністю та чутливістю. Саме ці якості астрологи називають однією з причин, чому представники знака нібито можуть впливати на оточення.

Вважається, що Раки добре помічають емоційний стан інших людей і можуть використовувати це знання, щоб переконати їх діяти певним чином.

Їхня манера впливу, за описом астрологів, частіше пов’язана не з прямим тиском, а з емоціями, образою або демонстрацією вразливості.

Як поводяться люди, схильні до маніпуляцій

Маніпуляція може проявлятися по-різному. Серед характерних прийомів називають емоційний тиск, лестощі, обман, залякування або спроби змусити іншу людину відчути провину.

Маніпулятор може також представляти себе жертвою ситуації або використовувати слабкі місця співрозмовника для досягнення власної мети.

Такі люди нерідко добре читають емоції оточення та підлаштовують свою поведінку залежно від ситуації. Особливо небезпечним подібний вплив може бути у стосунках, де одна людина має значно більше влади або контролю над іншою.

Однак важливо пам’ятати, що наявність певного знака зодіаку сама по собі не означає, що людина є маніпулятором. Поведінка та характер залежать від значно більшої кількості чинників, ніж дата народження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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