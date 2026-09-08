Россия ударила по энергетике Украины: под атакой оказалась ТЭС

ТЭС (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Россия атаковала в Украине одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.

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Россия атаковала ТЭС в Украине — что известно

По данным прессслужбы, враг несколькими волнами ударил по энергообъекту. Из-за существенных повреждений оборудование ТЭС остановило свою работу.

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В ДТЭК отметили, что с начала полномасштабного вторжения это уже более 230 случаев атаки российских войск на теплоэлектростанции компании.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия атаковала Киевскую область беспилотниками вечером 8 сентября. Из-за этого погибли два человека, еще трое получили ранения.

Также дроны РФ атаковали поезд в Сумскую область. Загорелись локомотив и пассажирский вагон.

Ранее мы писали, что в Белой Церкви в результате вражеской атаки возник пожар на предприятии. Над городом наблюдается сильный дым, жителей просят закрыть окна.

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К слову, этой зимой Украина и Россия могут договориться об ограниченном перемирии и прекратить взаимные удары по энергетике. Подобная возможность появилась благодаря переговорам спецпредставителей США с Кремлем.

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