- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1108
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по энергетике Украины: под атакой оказалась ТЭС
Россия атаковала одну из ТЭС ДТЭК. Станция приостановила работу.
Россия атаковала в Украине одну из теплоэлектростанций ДТЭК.
Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.
Россия атаковала ТЭС в Украине — что известно
По данным прессслужбы, враг несколькими волнами ударил по энергообъекту. Из-за существенных повреждений оборудование ТЭС остановило свою работу.
В ДТЭК отметили, что с начала полномасштабного вторжения это уже более 230 случаев атаки российских войск на теплоэлектростанции компании.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия атаковала Киевскую область беспилотниками вечером 8 сентября. Из-за этого погибли два человека, еще трое получили ранения.
Также дроны РФ атаковали поезд в Сумскую область. Загорелись локомотив и пассажирский вагон.
Ранее мы писали, что в Белой Церкви в результате вражеской атаки возник пожар на предприятии. Над городом наблюдается сильный дым, жителей просят закрыть окна.
К слову, этой зимой Украина и Россия могут договориться об ограниченном перемирии и прекратить взаимные удары по энергетике. Подобная возможность появилась благодаря переговорам спецпредставителей США с Кремлем.