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- Украина
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Белую Церковь атаковали: после удара по предприятию вспыхнул пожар, над городом дым (видео)
В Белой Церкви в результате вражеской атаки возник пожар на предприятии. Над городом наблюдается сильный дым, жителей просят закрыть окна.
В Белой Церкви Киевской области в результате вражеской атаки на одном из предприятий возник пожар и задымление.
Об этом сообщила прессслужба Белоцерковского городского территориального общества.
Жителей домов, расположенных поблизости от предприятия, призвали закрыть окна и по возможности не находиться в зоне задымления.
«В результате вражеской атаки на одном из предприятий возник пожар и задымление», — говорится в сообщении.
По состоянию на момент публикации сообщения воздушная тревога в обществе продолжалась. В городских властях отметили, что вблизи оставались враждебные цели.
Жителей призвали находиться в безопасных местах и придерживаться рекомендаций соответствующих служб.
Отметим, что по сообщению местных СМИ, РФ ударила по заводу, производящему еду быстрого приготовления REEVA.
Напомним, Россия дважды атаковала поезд в Сумской области. Там загорелся вагон, уже известно о многих пострадавших.
В настоящее время все очаги горения полностью ликвидированы. С места обстрела спасатели вместе с местными властями вывезли 19 пассажиров.