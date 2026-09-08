Белую Церковь атаковали: после удара по предприятию вспыхнул пожар, над городом дым (видео)

Воздушная тревога в Киевской области / © tsn.ua

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В Белой Церкви Киевской области в результате вражеской атаки на одном из предприятий возник пожар и задымление.

Об этом сообщила прессслужба Белоцерковского городского территориального общества.

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Жителей домов, расположенных поблизости от предприятия, призвали закрыть окна и по возможности не находиться в зоне задымления.

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«В результате вражеской атаки на одном из предприятий возник пожар и задымление», — говорится в сообщении.

По состоянию на момент публикации сообщения воздушная тревога в обществе продолжалась. В городских властях отметили, что вблизи оставались враждебные цели.

Жителей призвали находиться в безопасных местах и придерживаться рекомендаций соответствующих служб.

Отметим, что по сообщению местных СМИ, РФ ударила по заводу, производящему еду быстрого приготовления REEVA.

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Напомним, Россия дважды атаковала поезд в Сумской области. Там загорелся вагон, уже известно о многих пострадавших.

В настоящее время все очаги горения полностью ликвидированы. С места обстрела спасатели вместе с местными властями вывезли 19 пассажиров.

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