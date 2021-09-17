В Нидерландах мужчина расстреливал прохожих с арбалета: минимум двое убитых

Очевидцы инцидента слышали несколько выстрелов.

В пятницу, 17 сентября, в нидерландском городе Альмело человек, который полуобнаженным стоял на балконе дома, начал стрельбу из арбалета.

Как сообщает The Netherlands Times, в результате инцидента два человека были убиты, еще один — ранен.

На место происшествия прибыло шесть машин "скорой помощи" и столько же экипажей полиции. Для задержания злоумышленника пришлось вызвать также полицейских спецназовцев.

Также читайте Стрельба из арбалета в полтавский школе: что объясняет нападавшая и в каком состоянии раненые

Район инцидента был оцеплен, полицейские также открывали огонь в ответ на выстрелы из арбалета. В результате злоумышленник получил ранение и был задержан.

Очевидцы сообщают, что слышали несколько выстрелов с балкона. Один из них они успели заснять. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter местного телеканала RTV Oost.

Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo #rtvoost pic.twitter.com/35sNdUFkQl — RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021

Напомним, в российском городе Перми в одной из многоэтажек 81-летний пенсионер открыл стрельбу из окна квартиры. Полицейских, прибывших на вызов, мужчина встретил выстрелами.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку