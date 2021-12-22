"Особлива відпустка для нас": капітан "Динамо" готується ще раз стати батьком (фото)

"Особлива відпустка для нас": капітан "Динамо" готується ще раз стати батьком (фото)

Футболіст поділився радісною звісткою.

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Сергій Сидорчук стане батьком вчетверте.

Про це футболіст розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Там, де народжується нове життя, кохання житиме вічно", - написав Сидорчук під спільним з дружиною знімком з Мальдівів.

Ганна також поділилася фото із відпустки із Сергієм та повідомила, що перебуває вже на третьому триместрі вагітності.

"Особлива відпустка для нас. Зустрічаємо третій триместр тут, на нашому улюбленому острові. Все сталося випадково, як і планувалося Серіком. Люблю тебе і вже чекаючи хто там", - написала вона.

Сергій та Ганна у шлюбі вже сім років та виховують трьох дітей – сина Микиту та дочок Кіру та Ніколь. Варто сказати, що 16 грудня пара відсвяткувала річницю весілля.

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