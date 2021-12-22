80-летняя Барбара Брыльская сломала позвоночник

Артистка получила серьезную травму.

Звезда фильма "Ирония судьбы", польская актриса Барбара Брыльская рассказала о проблемах со своим здоровьем.

Артистка получила серьезную травму. 80-летняя Брыльская сломала позвоночник. Как рассказала актриса, она не может выйти на связь ни с фанатами, ни с друзьями.

Барбара Брыльская / sofijon.pl

"Я больна, голос у меня сейчас очень ужасный. Нужно подождать, я сейчас не в форме. Молюсь. Я даже не могу встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... Вы знаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме: физической и духовной. Что будет дальше, не знаю", — рассказала Брыльская, пишет PopCornNews.

Как именно актриса получила столь серьезную травму, пока неизвестно. Впрочем, Брыльская долгое время борется с радикулитом.

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