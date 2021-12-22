Россия шантажирует Украину ядерным ударом — Стефанчук

Глава ВР напомнил, что гарантии безопасности, закрепленные в Будапештском меморандуме, не работают.
Кремль шантажирует Украину, что в случае продолжения Киевом политики евроинтеграции РФ может нанести даже ядерный удар.
Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в рамках конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.
Стефанчук напомнил, что в 1991 году у Украины был третий в мире ядерный потенциал. Однако мы добровольно отказались от него и стали безъядерным государством.
"Сегодня Россия, которая, напомню, стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести нам даже ядерный удар. Никакие данные нам в 1996 году гарантий (в Будапештском меморандуме — Ред.) не работают". Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой", — сказал глава ВР.
По его словам, договоренности меморандума воздерживаться от угрозы использования силы против территориальной целостности Украины уже были нарушены Россией в 2014 году и снова нарушаются в 2021 году.
"А некоторые из стран-гарантов только обсуждают возможность введения боли суровых санкций против России", — говорит Стефанчук.
Спикер подчеркнул, что украинский народ знает, как защитить себя, свои демократические ценности, и будет это делать.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о максимальном увеличении российской ядерной триады.
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