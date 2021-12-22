Росія шантажує Україну ядерним ударом — Стефанчук

Голова ВР нагадав, що гарантії безпеки, закріплені у Будапештському меморандумі, не працюють.

Кремль шантажує Україну, що у разі продовження Києвом політики євроінтеграції РФ може завдати навіть ядерного удару.

Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у межах конференції керівників закордонних дипломатичних установ України.

Стефанчук нагадав, що 1991 року Україна мала третій у світі ядерний потенціал. Проте ми добровільно відмовилися від нього та стали безядерною державою.

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"Сьогодні Росія, яка, нагадаю, стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати нам навіть ядерного удару. Жодні з даних нам у 1996 році гарантій (у Будапештському меморандумі — Ред.) не працюють. Ми лишилися практично беззахисними перед ядерною загрозою", — сказав голова ВР.

За його словами, домовленості меморандуму утримуватися від загрози використання сили проти територіальної цілісності України вже були порушені Росією 2014 року та знову порушуються 2021 року.

"А деякі з країн-гарантів лише обговорюють можливість введення більш суворих санкцій проти Росії", — говорить Стефанчук.

Спікер наголосив, що український народ знає, як захистити себе, свої демократичні цінності і буде це робити.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про максимальне збільшення російської ядерної тріади.

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