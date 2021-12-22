Росія шантажує Україну ядерним ударом — Стефанчук

Голова ВР нагадав, що гарантії безпеки, закріплені у Будапештському меморандумі, не працюють.
Кремль шантажує Україну, що у разі продовження Києвом політики євроінтеграції РФ може завдати навіть ядерного удару.
Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у межах конференції керівників закордонних дипломатичних установ України.
Стефанчук нагадав, що 1991 року Україна мала третій у світі ядерний потенціал. Проте ми добровільно відмовилися від нього та стали безядерною державою.
"Сьогодні Росія, яка, нагадаю, стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати нам навіть ядерного удару. Жодні з даних нам у 1996 році гарантій (у Будапештському меморандумі — Ред.) не працюють. Ми лишилися практично беззахисними перед ядерною загрозою", — сказав голова ВР.
За його словами, домовленості меморандуму утримуватися від загрози використання сили проти територіальної цілісності України вже були порушені Росією 2014 року та знову порушуються 2021 року.
"А деякі з країн-гарантів лише обговорюють можливість введення більш суворих санкцій проти Росії", — говорить Стефанчук.
Спікер наголосив, що український народ знає, як захистити себе, свої демократичні цінності і буде це робити.
Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про максимальне збільшення російської ядерної тріади.
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