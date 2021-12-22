Олена Кравець вперше розповіла про проблеми зі здоров'ям: "Це сталося три роки тому"

Артистка пов'язує хворобу з емоційним потрясінням.

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець відверто зізналася, що три роки тому у неї почалися проблеми зі здоров'ям.

У артистки на тілі почали з'являтися плями. Олена впевнена, що це пов'язано з емоційним потрясінням. Про що вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній:

"Три роки тому нізвідки, незрозуміло чому, невідомо як, чому трапилася зі мною якась реакція шкірна. Незрозуміло, на що, на якесь, мабуть, емоційне потрясіння. Я зараз уже, звісно, розумію, на яке. З'явилася одна пляма. Я вислала фотографію лікарці, вона сказала, що це кропив'янка, проходить максимум за шість тижнів: "Не парься". І я не парилася. І ось минуло шість тижнів, а кропив'янка не пройшла. Ось уже третій рік вона зі мною. Це мій життєвий контекст. Ми з нею за ручку", - поділилася Кравець.

Однак, що саме за емоційне потрясіння призвело до шкірної хвороби, Кравець уточнювати не стала. Вона поділилася, що це ще не перегорнута сторінка і їй про це говорити непросто:

"Я сьогодні не хотіла б заглиблюватися в цю тему, поки вона не стане перегорнутою сторінкою. Я хочу закінчити лікування. На сьогоднішній день я стала магістром в області лікування подібних штук. Не хочу говорити слово "захворювань". На сьогоднішній день слова "захворювання" з коренем "біль" немає, але я, як і раніше, на шляху до виходу з цієї історії", - пояснила акторка.

Читайте також: