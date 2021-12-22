У харківській дитячій лікарні запрацювала "Школа супергероїв"

Це вже восьмий клас у рамках проєкту "Школа супергероїв", який відкрили в дитячій лікарні.

Супергероїв відтепер плекатимуть у Харківській дитячій лікарні. Там запрацювала "Школа супергероїв".

Яскравий клас із сучасним обладнанням облаштували в гематологічному відділенні. І діти, які перебуватимуть тривалий час у стаціонарі, зможуть надолужити навчання, відволіктися від лікарняних турбот і просто поговорити із наставниками. Це перша така школа на Сході України, відкрита завдяки проєкту "Право на освіту".

Про це 22 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У домашніх капцях та одязі діти вмощуються за партами. Це - їхній перший урок у "Школі супергероїв". Вони з цікавістю дивляться презентацію і отримують перше завдання від вчительки – намалювати свою найзаповітнішу мрію. Усі одразу беруться за олівці: хтось малює ракету, якою хоче полетіти на Венеру, а хтось – літак до США.

14-річний Кирило не був у школі уже чотири місяці. Радий повернутися до навчання. Хай і у лікарні.

"Це буде набагато веселіше, ніж лежати в лікарні", - каже хлопець.

А от 7-річна Єва Воробйова жодного дня не була в школі. І навіть не пішла на перший дзвоник. Бо тоді вона вже почала тривале лікування від лейкозу. І нині Єва мріє лише про одне – малює мрію, як вдома зустрічає Новий рік разом із Дідом Морозом та Снігуронькою.

Цей лікарняний клас облаштували за гроші спонсорів і міського бюджету. Тут є все для комфортного навчання - інтерактивна дошка, планшети, сучасні меблі. Така освіта буде частиною терапії, переконані батьки. А вчитимуть дітей педагоги з сусідньої школи. Аби тут викладати, пройшли спеціальну підготовку.

"Які слова можна казати, що не потрібно казати, чого взагалі краще не робити", - говорить вчителька англійської мови Любов Скомаровська.

Це - перший клас у лікарні на Сході, та восьмий в Україні. Освітній проєкт "Школа супергероїв" діє п'ять років. Його кураторка, ведуча ТСН Наталія Мосейчук каже, від наступного року держава долучиться до фінсування цієї важливої ініціативи.

"Діти, потрапляючи в лікарняні стіни, потрапляють в різні життєві обставини, і для них це перший такий неприємний досвід. І, звичайно, добре, коли поруч з ними є дорослі, які можуть дати пораду, можуть поділити їхній біль", - каже Наталія Мосейчук.

Перший символічний урочистий урок для харківських маленьких пацієнтів закінчився. Їхні малюнки зібрали. І куратори вже іншого проєкту каналу "1+1" - "Здійсни мрію" - обіцяють втілити їхні побажання.