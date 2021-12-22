В харьковской детской больнице заработала "Школа супергероев"

Это уже восьмой класс в рамках проекта "Школа супергероев", который был открыт в детской больнице.

Супергероев теперь будут лелеять в Харьковской детской больнице. Там заработала "Школа супергероев".

Яркий класс с современным оборудованием обустроили в гематологическом отделении. И дети, которые будут находиться долгое время в стационаре, смогут наверстать учебу, отвлечься от больничных забот и просто поговорить с наставниками. Это первая школа на Востоке Украины, открытая благодаря проекту "Право на образование".

Об этом 22 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

В домашних тапочках и одежде дети усаживаются за партами. Это – их первый урок в "Школе супергероев". Они с интересом смотрят презентацию и получают первое задание от учительницы – нарисовать свою заветную мечту. Все сразу берутся за карандаши: кто-то рисует ракету, на которой хочет полететь на Венеру, а кто-то – самолет в США.

14-летний Кирилл не был в школе уже четыре месяца. Рад вернуться к учебе. Пусть и в больнице.

"Это будет гораздо веселее, чем лежать в больнице", — говорит парень.

А вот 7-летняя Ева Воробьева ни дня не была в школе. И даже не пошла на первый звонок. Потому что она уже начала длительное лечение от лейкоза. И сейчас Ева мечтает только об одном – рисует мечту, как дома встречает Новый год вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Этот больничный класс был обустроен за деньги спонсоров и городского бюджета. Здесь есть все для комфортного обучения – интерактивная доска, планшеты, современная мебель. Такое образование будет частью терапии, убеждены родители. А учить детей будут педагоги из соседней школы. Чтобы здесь преподавать, прошли специальную подготовку.

"Какие слова можно говорить, что не нужно говорить, чего вообще лучше не делать", – говорит учительница английского языка Любовь Скомаровская.

Это первый класс в больнице на Востоке, и восьмой в Украине. Образовательный проект "Школа супергероев" действует пять лет. Его куратор, ведущая ТСН Наталья Мосейчук говорит, со следующего года государство присоединится к финансированию этой важной инициативы.

"Дети, попадая в больничные стены, попадают в разные жизненные обстоятельства, и для них это первый такой неприятный опыт. И, конечно, хорошо, когда рядом с ними есть взрослые, которые могут дать совет, могут поделить их боль", — говорит Наталья Мосейчук.

Первый символический торжественный урок для харьковских маленьких пациентов закончился. Их рисунки собрали. И кураторы уже другого проекта канала "1+1" — "Здійсни мрію" — обещают воплотить их пожелания.