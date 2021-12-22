Стал известен гонорар Киану Ривза за съемки в новой "Матрице"

Стал известен гонорар Киану Ривза за съемки в новой "Матрице"

Он ненамного больше, чем сумма, которую актер получил за работу в первой части.

Стало известно, какой гонорар получил канадский актер, звезда "Матрицы" Киану Ривз за съемку в новой части.

Так, на днях состоялась премьера ленты "Матрица: Воскрешение", где 57-летний знаменитость вернулся к роли Нео. Как пишет Variety, Киану заплатили от 12 до 14 миллионов долларов.

Интересно, что гонорар ненамного больше, чем сумма, которую актер получил за работу в первой части, вышедшей в 1999 году. Тогда актеру заплатили около 10 миллионов.

Впрочем, в сообщении говорится, что Ривз еще заработает после завершения проката фильма в кинотеатрах. В частности, 22 года назад он получил около 25 миллионов долларов.

Отметим, что в отличие от трех предыдущих фильмов, каждый из которых был срежиссирован и написан дуэтом Вачовски и спродюсирован Джоэлем Сильвером, четвертая лента была создана только Ланой Вачовски.

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