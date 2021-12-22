Російському тренеру відмовили естонські клуби через громадянство

Паспорт громадянина Росії не влаштував керівництво двох команд.

Від головного тренера російського "Динамо-Владивосток" Сергія Бойка відмовилися в Естонії через громадянство.

Про це розповів сам спеціаліст.

"У мене було дві пропозиції звідти, але в результаті відмовили в останній момент через те, що маю російський паспорт.

Батько був у мене військовий, я народився в Україні. І, мабуть, вони думали, що маю український паспорт. Але потім, коли почали спілкуватися... Для них Україна та Росія виявилися різними речами.

Я не можу це поділити. У мене тато – українець, мама – росіянка. Як я можу поділити? Ніяк. А у людей різниця є", – цитує Бойко Sport24.

Крім "Динамо-Владивосток" 50-річний фахівець також очолював "Муром", "Іртиш", "Вологду", "Поділля", "Зеніт-Іжевськ", "Прапор Праці", "Торпедо-РГ", "Нара-Десна" та єреванський "Арарат".

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