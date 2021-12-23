Польша вводит обязательную вакцинацию от 1 марта: кого это касается

Польша вводит обязательную вакцинацию от 1 марта: кого это касается

Правительство Польши хочет ввести обязательную вакцинацию для работников здравоохранения.

В Польше планирует ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников сферы здравоохранения от 1 марта 2022 года.

Об этом со ссылкой на распоряжение Минздрава Польши сообщает издание RMF24.

В документе отмечается, что работники сферы здравоохранения, фармацевты и студенты-медики от 1 марта должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Те, кто уже вакцинировался, должны сделать бустерную дозу. Как объясняют в министерстве такое решение, во время эпидемии применения таких мер оправдано в отношении этих групп, поскольку они непосредственно контактируют с больными пациентами, что подвергает их опасности.

Министр здравоохранения Адам Недзельский подчеркнул, что — против того, чтобы непривитые врачи работали с пациентами, больными коронавирусом.

Как сообщали ранее, на новогодне-рождественские праздники в Украине из-за коронавируса, в частности, штамма "Омикрон", усиливать карантин не будут. Будут действовать действующие ограничения.

Как быстро могут появиться симптомы Омикрона после того, как вы были заражены вирусом , читайте здесь.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.