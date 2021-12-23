У Лондоні заборонили електросамокати та моноколеса

Тепер туристам доведеться розглядати пам'ятники на своїх двох.

На минулому тижні, управління громадського транспорту Лондона заборонило пересуватись вулицями міста на особистому електросамокаті та електровелосипеді.

Таке незвичайне рішення прийняли після того, як в метро на одному з таких самокатів вибухнула батарея. Про це повідомляє видання Autoevolution.

Заборона зачіпає будь-який малий двоколісний транспорт з електроприводом та моноколеса. Пересуватись на них заборонено в усіх районах Лондона. Якщо поліцейські вас спіймають на такому “конику”, то на вас чекає штраф у 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 35 900 грн), чимала плата за нетривалу поїздку.

Також, забороняється перевозити двоколісники у будь-якому виді громадського транспорту, навіть, якщо він у складеному вигляді. Знаходитись з таким транспортом у будь-якому громадському місці – також серйозне порушення закону.

Раніше, на самокатах також не можна було пересуватись вулицями міста, але їх можна було транспортувати у громадському транспорті, але тепер людина з подібною “електричкою” зовсім не бажана.

Та треба пам’ятати, що це відноситься лише до двоколісного транспорту з електромотором, традиційні самокати та велосипеди дозволені та позитивно сприймаються у всьому Лондоні.

Нагадаємо, що популярний автовиробник відкликає свої електромобілі через серйозну проблему.