Україна і Сейшели домовилися про безвіз

Україна і Сейшели домовилися про безвіз

Угода передбачає безвіз та перебування громадян України на Сейшелах строком до 90 днів протягом 180 днів.

Україна та Сейшельські Острови домовились про взаємне скасування візових вимог.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Схвалити проєкт між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Сейшельські острови про взаємне скасування візових вимог", — зазначається у розпорядженні.

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Угода передбачає безвіз та перебування громадян України на Сейшелах строком до 90 днів протягом 180 днів. Громадяни Республіки Сейшельські острови відповідно зможуть відвідати Україну на таких самих умовах.

"МЗС крок за кроком створює нові можливості для подорожей українців та відкриває Україну світові. Навіть коли йдеться про далекі чи екзотичні країни, це частина послідовної роботи з розширення свободи пересування для українців та просування позитивного іміджу України. Свобода подорожей має цілком практичні наслідки, серед яких розвиток туризму, збільшення міжлюдських контактів, нові культурні, економічні та політичні зв'язки", — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Наразі поки що громадянам Сейшелів для в’їзду до України необхідно оформити візу. А українцям, згідно з одностороннім рішенням влади Сейшельських островів, просто зараз можна перебувати там з туристичною метою строком до 90 днів без необхідності оформлення візи.

МЗС повідомить додатково дату підписання та набрання угодою чинності.

Умови в'їзду на Сейшели під час пандемії

Наразі Сейшельські острови можна відвідати за умови наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 години до польоту.

Цікаві факти про Сейшельські Острови

Острівна держава Сейшели розташована в Індійському океані біля східних берегів Африки на північ від Мадагаскару.

Сейшельські острови відомі природною красою навколишніх островів, а також особливою флорою та фауною. Сейшели – прекрасне місце для дайвінгу та серфінгу. Саме тому туди їдуть туристи з усього світу.

Нагадаємо, що Україна й Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення.

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