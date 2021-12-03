В світі визначили найкрасивіший пляж

У десятці у один із пляжів Єгипту.

Бразильська Копакабана очолила рейтинг найкрасивіших пляжів для відпочинку на вихідних.

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Професійне журі його обрало з-поміж 250 різних варіантів по всій планеті. Серед критеріїв, за якими оцінювали, були температура повітря та води, вартість готелів, наявність кав'ярень та ресторанів й навіть кількість зроблених звідти світлин в Інстаграмі.

Окрім бразильської Копакабани у п'ятірку найкращих увійшли також 4 американські пляжі у Флориді та Каліфорнії. А от шосте місце посів пляж Наама Бей, що у єгипетському Шарм-ель- Шейху.

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