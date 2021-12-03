В мире определили самый красивый пляж

В десятке - один из пляжей Египта.

Бразильская Копакабана возглавила рейтинг самых красивых пляжей для отдыха в выходные.

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Профессиональное жюри выбрало ее из 250 различных вариантов по всей планете. Среди критериев оценивания были температура воздуха и воды, стоимость гостиниц, наличие кафе и ресторанов и даже количество сделанных оттуда фотографий в Инстаграме.

Кроме бразильской Копакабаны, в пятерку лучших вошли также 4 американских пляжа во Флориде и Калифорнии. А вот шестое место занял пляж Наама Бэй, расположенный в египетском Шарм-эль-Шейхе.

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