В США сдадут в аренду на праздники имение из фильма "Сам дома"

Бронирование дома станет доступно с 7 декабря, тогда же объявят и суточную стоимость аренды.
Легендарный дом Маккалистов из фильма «Сам дома» выставили в аренду в Соединенных Штатах.
Об этом идет речь в ТСН.14.00.
Владелец имения в Чикаго от имени старшего брата Кевина Маккалистера Базза приглашает там пожить всех желающих, пока их семья по традиции поедет куда-то на каникулы.
В доме есть 4 гостевые комнаты, две спальни, телевизор, камин – все это декорировано в рождественском стиле – точь-в-точь как в фильме.
Бронирование дома станет доступно с 7 декабря, тогда же объявят и суточную стоимость аренды.
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