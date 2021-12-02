В США сдадут в аренду на праздники имение из фильма "Сам дома"

Бронирование дома станет доступно с 7 декабря, тогда же объявят и суточную стоимость аренды.

Легендарный дом Маккалистов из фильма «Сам дома» выставили в аренду в Соединенных Штатах.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Владелец имения в Чикаго от имени старшего брата Кевина Маккалистера Базза приглашает там пожить всех желающих, пока их семья по традиции поедет куда-то на каникулы.

В доме есть 4 гостевые комнаты, две спальни, телевизор, камин – все это декорировано в рождественском стиле – точь-в-точь как в фильме.

Бронирование дома станет доступно с 7 декабря, тогда же объявят и суточную стоимость аренды.

Новости мира: дом из фильма "Один дома" будут сдавать в аренду

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