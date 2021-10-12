Стала известна дата выхода новой части фильма "Один дома"

Создатели показали первый трейлер.

Компания Disney+ порадовала поклонников культового фильма "Один дома".

Американцы решили перезагрузить легендарную ленту и снять шестую часть под названием Home, sweet home alone.

Арчи Йейтс / Associated Press

Главная роль досталась 13-летнему Арчи Йейтс. Его герой Макс Мерсер — ловкий мальчик, который остался один дома, пока его семья проводит каникулы в Японии. В качестве злодеев выступит семейная пара, она попытается украсть дорогу семейную реликвию, а Максу предстоит защитить свой дом и не дать грабителям забрать ценную вещь.

К слову, в новой части засветится и Девин Рэтрей, сыгравший брата Кевина в оригинальной картине. Увидят ли зрители в новом фильме Маколея Калкина — пока неизвестно.

Новая часть "Один дома" выйдет на большие экраны уже 12 ноября на платформе Disney+.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку