Стала відома дата виходу нової частини фільму "Сам удома"

Творці показали перший трейлер.

Компанія Disney+ потішила шанувальників культового фільму "Сам удома".

Так, американці вирішили перезавантажити легендарну стрічку та зняти шосту частину під назвою Home, sweet home alone.

Арчі Єйтс / Associated Press

Головна роль дісталася 13-річному Арчі Єйтс. Його герой Макс Мерсер - спритний хлопчик, який залишився один вдома, поки його родина проводить канікули в Японії. У ролі лиходіїв виступить сімейна пара, вона спробує вкрасти дорогу сімейну реліквію, а Максу належить захистити свій будинок і не дати грабіжникам забрати цінну річ.

До слова, у новій частині засвітиться й Девін Ретрей, який зіграв брата Кевіна в оригінальній картині. Чи побачать глядачі у новому фільму Маколея Калкіна – поки невідомо.

Нова частина "Одного вдома" вийде на великі екрани вже 12 листопада на платформі Disney+.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання