Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на оборону

Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической поддержки для ВСУ.

Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей. Средства будут выделены в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Высоко ценим этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украина-ЕС", — отметил глава МИД в Twitter.

По его словам, украинская дипломатия системно работала над этим вопросом. Решение было принято после длительной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами.

Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической поддержки для развития и укрепления ВСУ по четырем направлениям:

медицины;

инженерных возможностей и мер по разминированию;

мобильности и логистики;

кибербезопасности.

Напомним, США уверяют, что без колебаний будут применять ограничения против РФ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине новое финансирование, чтобы помочь диверсифицировать энергетические ресурсы.

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