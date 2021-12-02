Рада ЄС надасть Україні 31 млн євро на оборону

Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної підтримки для ЗСУ.

Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей. Кошти будуть виділені у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", — зазначив очільник МЗС у Twitter.

За його словами, українська дипломатія системно працювала над цим питанням. Рішення ухвалили після тривалої дискусії українських дипломатів із інституціями Євросоюзу та його державами-членами.

Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної підтримки ЗСУ за чотирма напрямами:

медицини;

інженерних спроможностей та заходів із розмінування;

мобільності та логістики;

кібербезпеки.

Нагадаємо, США запевняють, що без вагань застосовуватимуть обмеження проти РФ.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні нове фінансування, аби допомогти диверсифікувати енергетичні ресурси.

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