Рада ЄС надасть Україні 31 млн євро на оборону

Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної підтримки для ЗСУ.
Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей. Кошти будуть виділені у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", — зазначив очільник МЗС у Twitter.
За його словами, українська дипломатія системно працювала над цим питанням. Рішення ухвалили після тривалої дискусії українських дипломатів із інституціями Євросоюзу та його державами-членами.
Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної підтримки ЗСУ за чотирма напрямами:
- медицини;
- інженерних спроможностей та заходів із розмінування;
- мобільності та логістики;
- кібербезпеки.
Нагадаємо, США запевняють, що без вагань застосовуватимуть обмеження проти РФ.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні нове фінансування, аби допомогти диверсифікувати енергетичні ресурси.
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