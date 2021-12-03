"Не багатство, а вільна людина": таліби видали указ про права жінок в Афганістані

"Не багатство, а вільна людина": таліби видали указ про права жінок в Афганістані

Жінкам гарантували спадщину за померлим чоловіком та заборонили їх примус до шлюбу.

Верховний лідер радикального ісламістського руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, Хайбатулла Ахундзада видав спеціальний указ, за яким посадовці, священники та старійшини племен повинні стежити за тим, щоб жінки мали можливість реалізувати свої права у шлюбному житті та після смерті чоловіка.

Про це повідомив у п'ятницю, 3 грудня, офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід, передає російське агенство “Интерфакс”.

У тексті указу, який опублікували підконтрольні талібам інтернет-ресурси, наголошується на тому, що "жінка - це не багатство, а шляхетна і вільна людина", тому ніхто не може віддати її будь-кому в обмін на будь-які блага.

Для укладення шлюбу повинна бути добровільна згода на це від самої дорослої жінки, а після смерті чоловіка забороняється видавати вдову заміж насильно.

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"Жінка має право на фіксовану частку спадщини у майні її [померлого] чоловіка, дітей, батька та інших родичів. Ніхто не може позбавити її цього права", - зазначається у повідомленні.

Афганський чоловік, який перебуває в декількох шлюбах, зобов'язаний надати рівні права всім жінкам відповідно до шаріату і дотримуватися справедливості у відносинах між ними.

Священослужителям у мечетях доручено доносити через проповіді до людей, що утиски жінок та заперечення їхніх прав призведуть до гніву Аллаха.

Нагадаємо, після захоплення влади в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" заборонив жінкам брати участь у зніманнях телевізійних драм, а журналісток і ведучих зобов'язали з'являтися на екрані у хустках.

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