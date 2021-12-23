Украина и Сейшелы договорились о безвизе

Украина и Сейшелы договорились о безвизе

Соглашение предусматривает безвиз и пребывание граждан Украины в Сейшелах сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Украина и Сейшельские Острова договорились о взаимной отмене визовых требований.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании правительства.

"Одобрить проект между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований", — отмечается в распоряжении.

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Соглашение предусматривает безвиз и пребывание граждан Украины в Сейшелах сроком до 90 дней в течение 180 дней. Граждане Республики Сейшельские острова соответственно смогут посетить Украину на таких же условиях.

"МИД шаг за шагом создает новые возможности для путешествий украинцев и открывает Украину миру. Даже когда речь идет о дальних или экзотических странах, это часть последовательной работы по расширению свободы передвижения для украинцев и продвижению позитивного имиджа Украины. Свобода путешествий имеет вполне практические последствия, среди которых развитие туризма, увеличение межчеловеческих контактов, новые культурные, экономические и политические связи", — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сейчас пока что гражданам Сейшелов для въезда в Украину необходимо оформить визу. А украинцам, согласно одностороннему решению властей Сейшельских островов, прямо сейчас можно находиться там с туристической целью сроком до 90 дней без необходимости оформления визы.

МИД уведомит дополнительно дату подписания и вступления в силу соглашения.

Условия въезда на Сейшелы во время пандемии

Сейчас Сейшельские острова можно посетить при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до полета.

Интересные факты о Сейшельских островах

Островное государство Сейшелы расположено в Индийском океане у восточных берегов Африки к северу от Мадагаскара.

Сейшельские острова известны природной красотой окружающих островов, а также особой флорой и фауной. Сейшелы – прекрасное место для дайвинга и серфинга. Поэтому туда едут туристы со всего мира.

Напомним, что Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении.

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