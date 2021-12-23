Украинцев предупреждают о гололеде и снегопаде: когда и где ждать непогоду

Украинцев предупреждают о гололеде и снегопаде: когда и где ждать непогоду

Украинцев предупреждают быть внимательными на дорогах из-за гололеда.

Спасатели предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях. Завтра, 24 декабря, ожидаются сильные снегопады, шквальный ветер и гололед на дорогах.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным УкрГидрометцентра, 24 декабря на дорогах страны гололедица; ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западной части гололедица. В Карпатах — сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с, вьюги. В Киеве и Киевской области 24 декабря на дорогах гололед. Днем порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Харькове открыли 5 пунктов обогрева и организовали выездную помощь для водителей, чьи автомобили сломались в пути.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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