Зеленський провів термінові консультації з Макроном та Шольцом

Зеленський провів термінові консультації з Макроном та Шольцом

Також Зеленський оголосив про засідання РНБО.

Президент України Володимир Зеленський через заяви РФ про можливе визнання "ЛДНР" провів термінові консультації з Олафом Шольцом та Емманюелем Макроном.

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Про це повідомив український президент.

" Враховуючи заяви, зроблені на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, я провів термінові консультації з Емманюелем Макроном та Олафом Шольцом і скликав засідання РНБО", - повідомив Володимир Зеленський.

Given the statements made at the meeting of the Security Council of the Russian Federation, I held urgent consultations with @EmmanuelMacron and @OlafScholz and convened the National Security and Defense Council. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін провів засідання Радбезу РФ, за підсумками якого заявив, що вже 21 лютого ухвалить рішення щодо визнання "незалежності" "ЛНР" та "ДНР".

Зауважимо, що голова МЗС Росії Сергій Лавров запевнив, що підтримує офіційне визнання Кремлем псевдореспублік на Донбасі. Водночас міністр вкотре висловив пропагандистські тези РФ про начебто переслідування російськомовних в Україні.

Також 21 лютого ватажки бойовиків "ЛДНР" попросили Путіна визнати їхню незалежність.

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