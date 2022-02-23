У Дніпропетровській області кожне третє бомбосховище зруйноване або підтоплене   

У регіоні - півтори тисячі укриттів.

У Дніпрі позначок, куди бігти в укриття, майже немає. Найближче можна знайти на електронній мапі сховищ, але вони зачинені.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Загалом по області - півтори тисячі укриттів. Але кожне третє не відповідає нормам - або зруйноване, або підтоплене, або ж не має необхідних систем функціонування. У найкращому стані бомбосховища на території промислових підприємств. Але вони для працівників, а не для перехожих. Містяни можуть побігти в метро, підземні переходи чи на паркінги. А от сільським жителям радять скористатися льохами. Тож посадовці підрахували: вісімдесят відсотків жителів області мають де сховатися.

“Наразі саме час подивитися, перевірити свої підвальні приміщення і провести якесь їхнє прибирання, може, зайвого сміття і підготувати хоча б в найпростіших питаннях, аби люди змогли там заховатися”, - каже Едуард Горбачов, заступник начальника ДСНС Дніпропетровської області.

Також є план, якщо раптом зникне живлення. Рятувальники та посадовці із цивільного захисту запевняють: є обладнання, аби найважливіші об’єкти не були знеструмлені. Генератори напоготові.

“Це і медичні заклади, і об’єкти комунальної сфери - подачі води, насосні станції, це об’єкти енергопостачання. За нашими розрахунками, достатньо для мінімального забезпечення там, де це необхідно”, - зазначив Сергій Остроух, заступник начальника обласного управління цивільного захисту.

Водночас за сьогодні вже понад тисячу резервістів прибули до районних територіальних центрів комплектування. Від завтра розпочнуть проходити медкомісію за прискореною процедурою. Окремо формують й територіальну оборону. Сьогодні міська влада виділила 140 мільйонів гривень на неї. За ці кошти, зокрема, побудують навчальний комплекс із полігоном для для вогневої, інженерної та медичної підготовки.

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Нагадаємо, на тлі тривожних новин з кордонів в українських містах почали перевіряти готовність укриттів для населення, яких лише в столиці налічують понад чотири тисячі. У Києві та інших містах-мільйонниках їх навіть звели в спеціальну інтерактивну мапу.

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