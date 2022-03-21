На Львівщині дві церковні громади вийшли з-під влади Московського патріархату

На Львівщині дві церковні громади вийшли з-під влади Московського патріархату

У підпорядкування ПЦУ переходять чоловічий монастир у Львові та парафія у Червонограді.

У Львівській області дві церковні громади, що належали до Московському патріархату, перейшли у підпорядкування Православної церкви України.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ.

"17 березня митрополит Львівський і Сокальський Димитрій прийняв в єпархіальному управлінні настоятеля Свято-Покровського храму міста Червонограда протоієрея Ігоря Деркача, який разом з громадою УПЦ МП вирішили перейти до складу Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України", - йдеться у повідомленні.

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Про таке ж рішення ще однієї церковної громади стало відомо в неділю, 20 березня, але його ще не оголосили офіційно. Інформацію підтвердив член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин ПЦУ Андрій Смирнов.

У мережі також з'явилося відео, в якому настоятель Львівського Свято-Воскресенського Новоафонського чоловічого монастиря, розташованого у Львові на вулиці Пекарській, Йов Ольшанський пояснює своє рішення.

Нагадаємо, російське вторгнення несе руйнування церквам, мечетям, синагогам і релігійним освітнім закладам у різних регіонах України.

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