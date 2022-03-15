Росія нищить в Україні православні церкви, мечеті, синагоги - МВС

Постраждали вже щонайменше 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше шести областях України.

Російське вторгнення несе руйнування церквам, мечетям, синагогам і релігійним освітнім закладам у різних регіонах України.

Про йе повідомляє пресслужба МВС 15 березня.

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"У той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про "захист православ’я", агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України. Постраждали вже щонайменше 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше шести областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми", - розповіли у відомстві.

МВС

У МВС також просять, якщо ви знаєте інформацію про випадки масових руйнувань та пошкоджень релігійних об’єктів через агресію російських окупаційних війська – будь ласка, надсилайте її сюди: https://culturecrimes.mkip.gov.ua.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав обстріл Святогірської лаври Української православної церкви (МП) ілюстрацією брехні російської пропаганди.

Раніше предстоятель УПЦ Онуфрій звинуватив РФ у нападі на Україну і назвав війну "найстрашнішим гріхом".

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