Національний антидопінговий центр України відновив роботу

Організація не працювала з 10 березня.

Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) оголосив про поновлення своєї роботи.

"Вже майже місяць наша держава чинить відчайдушний опір рашистським загарбникам. Протягом цього нелегкого часу спортивне життя країни та, зокрема, антидопінгова діяльність було поставлено на паузу. Проте стійкість українців виявилася і тут.



Наші сміливі спортсмени не піддалися паніці, згуртувалися та чітко заявили про свою громадянську позицію. Одні захищають свободу та незалежність України зі зброєю в руках у лавах ВСУ та ТрО, інші залишилися вірними своєму покликанню та продовжують успішно представляти нашу Батьківщину на міжнародних змаганнях. Багато спортсменів завдяки небайдужості наших іноземних колег та партнерів отримали можливість продовжувати тренування за межами України.

У зв'язку з цим колектив НАДЦ, акумулювавши всі доступні людські ресурси та технічні можливості, переходить на дистанційний режим роботи. Усі напрямки антидопінгової діяльності, наскільки це можливо в умовах воєнних дій, працюватимуть", — йдеться у заяві НАДЦ України.

Нагадаємо, що 10 березня НАДЦ України тимчасово призупинив діяльність через російське вторгнення.

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