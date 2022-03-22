Национальный антидопинговый центр Украины возобновил работу

Организация не работала с 10 марта.

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) объявил о возобновлении своей работы.

"Уже почти месяц наше государство оказывает отчаянное сопротивление рашистским захватчикам. За это нелегкое время спортивная жизнь страны и, в частности, антидопинговая деятельность была поставлена на паузу. Однако устойчивость украинцев проявилась и здесь.



Наши смелые спортсмены не поддались панике, сплотились и заявили о своей гражданской позиции. Одни защищают свободу и независимость Украины с оружием в руках в рядах ВСУ и ТРО, другие остались верны своему призванию и продолжают успешно представлять нашу Родину на международных соревнованиях. Многие спортсмены, благодаря неравнодушию наших иностранных коллег и партнеров, получили возможность продолжать тренировки за пределами Украины.

В этой связи коллектив НАДЦ, аккумулировав все доступные человеческие ресурсы и технические возможности, переходит на дистанционный режим работы. Все направления антидопинговой деятельности, как это возможно в условиях военных действий, будут работать", — говорится в заявлении НАДЦ Украины.

Напомним, что 10 марта НАДЦ Украины временно приостановил деятельность из-за российского вторжения.

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