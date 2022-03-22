Боевики РФ освободили из плена журналистку Викторию Рощину

16 марта корреспондентку hromadske захватили во временно оккупированном Бердянске.

Оккупанты 21 марта освободили из плена журналистку hromadske Викторию Рощину. Сейчас она на подконтрольной украинскому правительству территории и отправляется в Запорожье, где должна встретиться с родными, передает издание.

По информации hromadske, несколько часов назад пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, в котором Виктория Рощина отрицает свои претензии к российским службам, которые держали ее в плену и говорит, что они спасли ей жизнь.

Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет в самое ближайшее время.

Напомним, журналистка Виктория Рощина работала на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.

11 марта ее издание опубликовало текст, в котором она рассказывает о том, как живет временно оккупированный Энергодар.

Затем журналистка готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который более трех недель ежедневно обстреливают российские войска.

16 марта издание сообщило, что Викторию задержали предположительно силовики ФСБ РФ.

По информации hromadske, на тот момент журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

Читайте также: