"Оскар-2022": лучшим фильмом признали "CODA: В ритме сердца"

Режиссером фильма стала Шан Хейдер.

Стало известно название ленты, которая в этом году получила статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Так, престижная награда досталась картине "CODA: В ритме сердца" режиссера Шан Хейдер.

В фильме главную роль сыграла Эмилия Джонс. По сюжету Руби Роси – единственная, кто в своей семье слышит. Она хочет стать певицей, но не может оставить родителей и брата, потому что у нее важная роль – сурдопереводчик. Когда семейное дело – рыболовство – оказывается под угрозой, девушка должна сделать выбор, хотя ей очень страшно.

Картина завоевала самые высокие награды Гильдии продюсеров и Гильдии киноактеров.

Фильм получил три номинаций на "Оскар", среди которых "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая мужская роль второго плана".

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