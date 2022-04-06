Паника в российском Белгороде: жители массово травят голубей (видео)

К неадекватному поведению россиян побуждают мифы о "биологическом оружии" и "зараженных птицах".

В российском городе Белгороде, расположенном в 40 км от границы с Украиной, из-за мифов российской пропаганды об "американских биологических лабораториях", где заражают птиц, местные жители массово травят голубей.

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Соответствующее видео, снятое жителем Белгорода, появилось в соцсетях во вторник, 5 апреля.

На снятых кадрах авто видео демонстрирует кучки мертвых птиц, лежащих прямо на улице, и жалуется, что с этим безобразием "надо что-то делать".

Ранее российское издание "Фонтанка" опубликовало сообщения на подъезде одного жилого дома этого российского города, в котором говорилось о "36 лабораториях США", в которых "уже более 30 лет заражают птиц и грызунов болезнями (чумы, холеры и др.), предназначенными для нас". Объявление содержало призыв не привлекать голубей булками и остерегаться заразы.

Фото із соцмереж Напомним, в Белгородской области рядом с городом Шебекино россияне активно роют окопы. Власти утверждают, что такие меры необходимы для перестрахования.

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