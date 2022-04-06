Как справиться с тоской по дому: практические советы

Скорбь за домом – это естественная реакция человека.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram-канале приводит несколько советов, как справиться с тоской по дому.
Длительная война может вызвать усталость, уныние и апатию. Но не позволяйте войне поселиться внутри себя.
Скорбь за домом – это естественная реакция человека.
Как справиться с тоской по дому:
- каждую эмоцию важно прожить, а не удерживать внутри;
- приобретите вещь, напоминающую родной дом;
- старайтесь делать что-нибудь важное для страны, друзей, знакомых и незнакомых, родных и чужих;
- совершайте любые простые действия или упражнения, перезагрузка мозга упорядочивает мысли и успокаивает;
- попробуйте создать новые смыслы, например, помогая другим людям;
- ешьте, отдыхайте, двигайтесь;
- знакомьтесь и общайтесь с новыми людьми;
- мечтайте, что вы будете делать, когда будет безопасно и вернетесь домой.
"Берегите себя!", — говорится в сообщении.
Читайте также:
- Как гаджеты влияют на развитие речи у детей
- Задержка речевого развития ребенка: в чем причина и как помочь
- Задержка психоречевого развития у ребенка: почему возникает и как его лечить