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Как справиться с тоской по дому: практические советы

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Как справиться с тоской по дому: практические советы

Getty Images

Скорбь за домом – это естественная реакция человека.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram-канале приводит несколько советов, как справиться с тоской по дому.

Длительная война может вызвать усталость, уныние и апатию. Но не позволяйте войне поселиться внутри себя.
Скорбь за домом – это естественная реакция человека.

Как справиться с тоской по дому:

  • каждую эмоцию важно прожить, а не удерживать внутри;
  • приобретите вещь, напоминающую родной дом;
  • старайтесь делать что-нибудь важное для страны, друзей, знакомых и незнакомых, родных и чужих;
  • совершайте любые простые действия или упражнения, перезагрузка мозга упорядочивает мысли и успокаивает;
  • попробуйте создать новые смыслы, например, помогая другим людям;
  • ешьте, отдыхайте, двигайтесь;
  • знакомьтесь и общайтесь с новыми людьми;
  • мечтайте, что вы будете делать, когда будет безопасно и вернетесь домой.

"Берегите себя!", — говорится в сообщении.

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