Задержка речевого развития ребенка: в чем причина и как помочь

Довольно часто можно услышать, как родители жалуются: ребенку уже скоро в школу, а он плохо говорит ... Проблема задержки речевого развития существует у многих детей, но далеко не все родители пытаются выявить причину такого состояния у ребенка в раннем возрасте и ждут почти до школы, пока все само собой пройдет. А когда ребенку уже почти 6 лет, а он говорит так, что понять невозможно, папа и мама начинают искать логопедов. Но поздно. Чем раньше обратиться к специалисту и начать заниматься с ребенком, тем лучше будет результат.

О том, как выявить задержку речевого развития у ребенка и когда начинать ее лечить и заниматься со специалистами, рассказала Алла Шовтюк — директор КУ "Второй инклюзивного-ресурсный центр" Житомирского городского совета, логопед высшей категории, методист.

Когда показать ребенка специалисту?

Если раньше в инклюзивных-ресурсные центры, которые работают по всей Украине, детей можно было приводить не ранее двух лет, то теперь, согласно изменениям в Положении, дети принимаются от рождения. То есть, уже после трех месяцев родители могут принести ребенка на консультацию, если они заметили отклонение в развитии. Нервная система грудного ребенка очень пластична и лучше восстанавливается, поэтому уже к году можно выявить большинство проблем, начать активно лечить и заниматься с ребенком.

Как понять, что ребенок отстает в развитии?

Если у ребенка норма речи, то в 6 месяцев он говорит звуки в ответ на реплики взрослого. Он держит рот закрытым, глотает слюну, смеется, визжит, глотает, говорит некоторые звуки и звукосочетания. В год ребенок должен говорить четыре разных слога и иметь словарный запас из 2-3 слов, он выражает эмоции звуком, выплевывает пищу кончиком языка, пьет из чашки и тщательно облизывает ложку. В полтора года он с запасом минимум 4-5 слов, повторяет звуки двух животных, пережевывает твердую пищу и может показать, где у него ручка и ножка. В 2 года называет два вида деятельности, использует до десятка слов и выражает словами свои желания. В 2,5 года ребенок использует слова: "он", "она", "оно", говорит фразу из двух слов, называет признаки предметов, говорит "пожалуйста" и "спасибо", называет себя по имени, использует более 10 слов. В 3 года ребенок разговаривает с куклой, говорит фразу из 3 слов, повторяет фразу из 4 слов и задает вопросы. Конечно, речь детей может быть и более развита, но это тот минимум, который должен быть у ребенка в определенный период его развития. Если ваш ребенок явно отстает в развитии, нужно немедленно показать его специалистам.

Мифы или правда?

Многие родители не ведут ребенка к врачу, находя себе различные оправдания. Так появляются мифы ...

Миф 1: все мальчики начинают говорить очень поздно.

Жизнь доказывает, что большинство мальчиков свои первые слова говорят позже, чем девочки, но не намного позже — на несколько месяцев.

Миф 2: если ребенок долго не говорит, не нужно ничего делать, а просто подождать, пока он это перерастет.

Родители успокаивают себя тем, что Эйнштейн заговорил только в 4 года, а, например, дед ребенка вообще начал говорить, только когда пошел в школу. Так чего нервничать? Да, половина детей самостоятельно справляется с проблемой и со временем начинает говорить, но вторая половина не может сделать это самостоятельно. И эти дети, с которыми никто не работает, со временем имеют обострения своих проблем. Пока родители ждут, количество проблем и осложнений растет, время уходит и лечение и обучение становится все сложнее.

Миф 3: ребенок не говорит, потому что в семье общаются на двух языках.

Сегодня часто случается, что члены семьи используют одновременно два языка, например, русский и украинский или английский. Но дети, которые изучают два языка, проходят те же этапы развития, что и дети, которые изучают только один язык, поэтому это не причина для языкового отставание.

Миф 4: старшие братья и сестры тормозят развитие речи младших, так как говорят за них.

Исследования показывают, что речь первого и последующего ребенка развивается аналогично. И старшие дети никак не влияют на развитие младшего ребенка.

Миф 5: использование соски тормозит развитие речи.

Соска негативно влияет только на развитие артикуляционного аппарата, а не на словарный запас слов ребенка. Когда ребенок ест из соски, он не прикладывает никаких усилий, а чтобы получить молоко матери, требуются значительные усилия артикуляционного аппарата. Часто у таких детей бывает сигматизм (нарушение речи шипящих и свистящих звуков), но это не влияет на возможность ребенка больше лепетать или говорить слова.

Почему возникает задержка речевого развития?

Причин очень много. Часто такая задержка сигнализирует о нарушении психофизического развития ребенка. Такие нарушения сопровождаются синдромом подавленности или возбуждения, судорожным синдромом и другими. Причиной их появления могут быть заболевания матери сахарным диабетом, гипертонией, анемией, ожирением, алкогольная или наркотическая интоксикация, стрессы во время беременности, родовые и другие травмы, резус-конфликты, ТОРЧ-инфекции. На это влияют генетические, инфекционные и наследственные заболевания самого ребенка и условия его воспитания. Все это определяется специалистами во время приема и консультаций. Чем раньше будет выявлена причину задержки развития, тем больше шансов на то, что ребенок вылечится и улучшит свое состояние. Вообще, работа специалистов (психологов, логопедов, дефектологов) эффективна до 6-летнего возраста. Поэтому лучше обращаться в инклюзивно-ресурсные центры до трех лет, чтобы до школы преодолеть все проблемы.

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