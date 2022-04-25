У Франції Макрон виграв, а Путін програв - Клімкін

Політик переконаний, що Макрона можна запрошувати до Києва.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що перемога Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції означає програш російського президента Володимира Путіна щодо впливу на французьку зовнішню політику.

Про це Клімкін написав у повідомленні у Facebook.

"У Франції Макрон виграв, а Путін програв. Все за планом. Гаубиці і ще багато чого буде, єдності НАТО та ЄС з Парижу нічого не загрожує. Макрона можна запрошувати до Києва. Це все, що ви маєте знати про вибори президента Франції", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, що Еммануель Макрон, за результатами опрацювання 90% бюлетенів, перемагає у другому турі президентських виборів.

За нього проголосували 56,61% виборців, за Марін Ле Пен – 43,39%. Явка на виборах становила близько 70%.

Виступаючи перед своїми прихильниками на Марсовому полі у Парижі Макрон подякував французам за підтримку та довіру. Не забув новий-старий президент Франції і про Україну.

"Війна в Україні нагадує, що ми живемо у трагічні часи", - сказав він.

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