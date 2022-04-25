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Во Франции Макрон выиграл, а Путин проиграл – Климкин.

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Во Франции Макрон выиграл, а Путин проиграл – Климкин.

Getty Images

Политик убежден, что Макрон можно приглашать в Киев.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции означает проигрыш российского президента Владимира Путина по поводу влияния на французскую внешнюю политику.

Об этом Климкин написал в сообщении Facebook.

"Во Франции Макрон выиграл, а Путин проиграл. Все по плану. Гаубицы и еще многое будет, единству НАТО и ЕС из Парижа ничего не угрожает. Макрона можно приглашать в Киев. Это все, что вы должны знать о выборах президента Франции", – сказал Климкин.

Напомним, что Эммануэль Макрон, по результатам проработки 90% бюллетеней, побеждает во втором туре президентских выборов.

За него проголосовали 56,61% избирателей, за Марин Ле Пен – 43,39%. Явка на выборах составила около 70%.

Выступая перед своими поклонниками на Марсовом поле в Париже Макрон поблагодарил французов за поддержку и доверие. Не забыл новый старый президент Франции и об Украине.

"Война в Украине напоминает, что мы живем в трагические времена", – сказал он.

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