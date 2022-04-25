ООН: количество беженцев из Украины вскоре достигнет 5,2 миллиона

За апрель выехало более 1,151 млн украинцев.
Количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, составляет 5 186 744 человека.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
За апрель выехало более 1 151 000 украинцев, в то время как в марте страну покинули 3,4 миллиона человек.
Больше украинцев выехало в Польшу, сейчас их там 2,9 млн. В Румынии — 774 094 человека, Венгрии — 489 754 человека, Молдове — 433 214 человека и в Словакии — 354 329 человек.
По данным, предоставленным УВКБ властями РФ, в стране-агрессоре находятся 578 255 украинских беженцев.
Напомним, что ранее мы писали о том, что США запускают новую программу для украинских беженцев: как приобщиться.
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