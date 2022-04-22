США запускают новую программу для украинских беженцев: как приобщиться

США запускают новую программу для украинских беженцев: как приобщиться

Речь идет о предоставлении убежища для 100 тысяч граждан Украины, вынужденных бежать от войны.

В США начинает действовать упрощенная программа по приему украинских беженцев, о которой 21 апреля заявил президент Джозеф Байден. Программа называется "Объединяемся для Украины".

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

Речь идет о предоставлении убежища для 100 тысяч граждан Украины, вынужденных бежать от войны.

Чтобы получить право на пребывание в США по упрощенной программе, необходимо подтвердить пребывание на территории Украины до 11 февраля 2022 года; иметь спонсора в Соединенных Штатах; пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения; пройти необходимые биометрические, биографические и проверки безопасности.

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Программа дает право на въезд в США на срок до 2 лет с правом на поиск работы и трудоустройства.

Сообщается также, что с 25 апреля граждан Украины не будут пропускать через сухопутную границу США без действующей визы, без предварительного разрешения на въезд в Соединенные Штаты через программу "Объединяемся для Украины".

Спонсоров для беженцев начнут отбирать с 25 апреля.

Напомним, что Байден объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов и дополнительно США предоставит Украине 500 млн долларов для стабилизации экономики.

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