США запускають нову програму для українських біженців: як долучитись

США запускають нову програму для українських біженців: як долучитись

Йдеться про надання притулку для 100 тисяч громадян України, які змушені втекти від війни.

У США починає діяти спрощена програма для прийому українських біженців, про яку 21 квітня заявив президент Джозеф Байден. Програма називається "Об'єднуємося для України".

Про це повідомляє Посольство України у США.

Йдеться про надання притулку для 100 тисяч громадян України, які змушені втекти від війни.

Щоб отримати право на перебування у США за спрощеною програмою, українцям необхідно підтвердити перебування на території України до 11 лютого 2022 року; мати спонсора у Сполучених Штатах; пройти вакцинацію та інші вимоги охорони здоров'я; пройти необхідні біометричні, біографічні та перевірки безпеки.

Також читайте Українським біженцям в Швейцарії заборонили вибирати місце проживання

Програма дає право на в'їзд до США терміном до 2 років із правом на пошук роботи та працевлаштування.

Повідомляється також, що з 25 квітня громадян України не пропускатимуть через сухопутний кордон США без чинної візи, без попереднього дозволу на в'їзд до Сполучених Штатів через програму "Об'єднуємося для України".

Спонсорів для біженців почнуть відбирати із 25 квітня.

Нагадаємо, що Байден оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів і додатково США нададуть Україні 500 млн доларів для стабілізації економіки.

Читайте також: