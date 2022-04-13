Бесплатное жилье для беженцев в Европе: где украинцам искать убежище

ТСН.ua рассказывает, где украинские беженцы за границей могут найти бесплатное жилье при необходимости.

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, за границу выехало более 4,5 млн. украинцев. Часто с собой люди брали только самое необходимое, убегая от российского вторжения, бомбардировки городов и сел. А потому в европейских странах многим беженцам нужно убежище хотя бы на несколько дней-неделю.

ТСН.ua собрал полезные ссылки, по которым украинцы могут получить бесплатное временное жилье в разных странах Европы.

Польша

Наибольшее количество беженцев из Украины уехало именно в соседнюю Польшу. Граждане этой европейской страны активно поддерживают украинцев. Есть даже те, кто готов предоставить свое жилье бесплатно. Найти все предложения можно на специальном сайте UkraineSupport. Также многие поляки предлагают беженцам работу, особенно уход за немощными и пожилыми людьми, а взамен предоставляет проживание даже для женщин с детьми.

Германия

В Германии целые семьи предлагают украинцам возможность бесплатного жилья. Например, найти убежище в городе Рандерзакер (Бавария) можно на сайте Потребность. Подать заявление на получение жилья можно даже в том случае, если вы находитесь в Украине и только планируете временно переезжать в Германию. Здесь предлагают не только бесплатное проживание, но и возможность забрать украинцев у словацкой границы, а затем устроить взрослых на языковые курсы и детей в школу.

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Также можно найти предложения бесплатного проживания в других городах Германии. В частности, сделать это можно на портале Unterfunft-Ukraine.

Чехия

В Чехии волонтеры создали специальный телеграмм-канал, где можно найти актуальную информацию о бесплатном жилье для украинских беженцев. Волонтеры помогают не только с поиском убежища, но и затем информируют украинцев о правилах жизни в стране. Для этого был создан даже благотворительный фонд.

Болгария

Если вы уехали в Болгарию с детьми и ищете убежищ, стоит обратить внимание на детский лагерь "Морские Дюны", где до 31 мая предоставляют бесплатное жилье всем беженцам из Украины. Также к проживанию прилагается трехразовое питание. Вам нужно будет только заплатить за автобус к месту (около 75 евро), но дети до 2 лет могут ехать бесплатно.

Литва

В Литве волонтеры Pelėdos запустили особую инициативу, чтобы помочь беженцам из Украины найти бесплатное жилье в стране. На сайте нужно зарегистрироваться, после чего с украинцем должны связаться волонтеры и предоставить необходимые консультации, помочь найти временное убежище. На этом ресурсе можно найти владельцев жилья, которые готовы предоставить его украинцам бесплатно.

Еще несколько полезных ссылок для ищущих временное бесплатное жилье

Если вы ищете убежища и не можете его найти, можно попытаться попроситься к небезразличным людям на сайте Host4Ukraine. Здесь нужно зарегистрироваться, описать местонахождение и предоставить другую нужную информацию. Если владелец жилья может вас приютить, он связывается с беженцем и обсуждает детали.

На сервисе Airbnb украинские беженцы могут найти жилье, в том числе бесплатное, в разных европейских странах и даже в США.

Найти предложения бесплатного проживания от жителей Европы можно также на сайте Shelter for Ukraine. Предложения от отелей, которые могут временно принять украинцев, публикуются на специальном портале Hospitality Helps. Здесь собраны отели из 43 стран мира. А проживать бесплатно беженцы могут до пяти ночей.

Заявки от владельцев жилья, желающих помочь украинцам, собирают на сайте Ukraine Take Shelter. Предложения здесь собраны из разных стран мира, а украинцам нужно всего-навсего ввести в поиске нужную страну, выбрать вариант и связаться с владельцем для обсуждения деталей.