Италия приняла более 99 тысяч беженцев из Украины

Италия приняла более 99 тысяч беженцев из Украины

По состоянию на 23 апреля итальянские власти сообщили, что в страну прибыли более 99 тысяч беженцев из Украины, большинство из которых – женщины и дети.

С 24 февраля, начала полномасштабной войны России против Украины, в Италию прибыло более 99 тысяч беженцев из Украины.

Об этом сообщает Shengen Visa Info.

Министерство внутренних дел Италии в своем последнем пресс-релизе, обнародованном сегодня, 23 апреля, сообщило, что в настоящее время в страну въехало 99 788 украинских беженцев.

Из общего числа прибывших в Италию беженцев: 51 593 женщины, 12 307 мужчин, 35 888 несовершеннолетних.

По данным министерства, большинство людей, выезжающих из Украины в Италию, в основном попадают через сухопутную границу в регионе Фриули-Венеция-Джулия.

Итальянские власти сообщили, что основными направлениями, куда прибывают украинские беженцы, являются города Милан, Рим, Неаполь и Болонья.

В течение 22 апреля зарегистрировано 395 человек, въехавших на территорию страны. Остальные страны ЕС и Шенгенской зоны также регистрируют граждан Украины.

Венгерские власти сообщили, что только за один день количество украинских беженцев возросло до более 12 тыс. Кроме того, полиция выдала виды на временное проживание 789 человек.

Испания также приняла множество беженцев с начала войны в Украине. Испанские власти зарегистрировали около 65 тысяч заявлений на временную защиту.

Словакия также продолжает предоставлять временную защиту убегающим от войны украинцам. На 12 апреля около 66 тысяч украинских беженцев получили временную защиту в Словакии. Большинство тех, кто решил остаться в Словакии – женщины и несовершеннолетние.

Напомним, около 3 млн украинцев выехали в Польшу после российского вторжения.

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