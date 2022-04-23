Італія прийняла понад 99 тисяч біженців з України

Італія прийняла понад 99 тисяч біженців з України

Станом на 23 квітня італійська влада повідомила, що до країни прибули понад 99 тисяч біженців з України, більшість із яких – жінки та діти.

Від 24 лютого, початку повномасштабної війни Росії проти України, до Італії прибуло понад 99 тисяч біженців з України.

Про це повідомляє Shengen Visa Info.

Міністерство внутрішніх справ Італії у своєму останньому пресрелізі, оприлюдненому сьогодні, 23 квітня, повідомило, що наразі в країну в’їхало 99 788 українських біженців.

Із загальної кількості біженців з України, які прибули до Італії: 51 593 жінки, 12 307 чоловіків, 35 888 неповнолітніх.

За даними міністерства, більшість людей, які виїжджають з України до Італії, в основному потрапляють через сухопутний кордон у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія.

Італійська влада повідомила, що основними напрямками, куди прибувають українські біженці, є міста Мілан, Рим, Неаполь та Болонья.

Протягом 22 квітня зареєстровано 395 людей, які в'їхали на територію країни. Інші країни ЄС та Шенгенської зони також реєструють громадян України.

Угорська влада повідомила, що лише за один день кількість українських біженців зросла до понад 12 тис. Крім того,поліція видала посвідки на тимчасове проживання 789 особам.

Іспанія також прийняла велику кількість біженців з початку війни в Україні. Іспанська влада зареєструвала близько 65 тисяч заяв на тимчасовий захист.

Словаччина також продовжує надавати тимчасовий захист українцям, які втікають від війни. Станом на 12 квітня близько 66 тисяч українських біженців отримали тимчасовий захист у Словаччині. Більшість тих, хто вирішив залишитися в Словаччині, – жінки та неповнолітні.

Нагадаємо, майже 3 млн українців виїхали до Польщі після російського вторгнення.

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