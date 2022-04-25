Макрон переміг на президентських виборах у Франції: результати

За французького президента проголосувало 58,55% виборців.
За підсумками обробки 100% голосів виборців, нинішній президент Франції Емманюель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів, випереджаючи свою конкурентку Марін Ле Пен на 17,1%.
Про це інформує сайт Міністерства внутрішніх справ Франції.
Макрон отримав 58,55% голосів виборців, а за Ле Пен проголосувало 41,45% французів.
Раніше президент України Володимир Зеленський привітав президента Франції Еммануеля Макрону з перемогою на виборах.
"Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!", - йдеться у повідомленні.
Також виступаючи перед своїми прихильниками на Марсовому полі у Парижі Макрон подякував французам за підтримку та довіру. Не забув новий-старий президент Франції і про Україну.
"Війна в Україні нагадує, що ми живемо у трагічні часи", - сказав він.
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