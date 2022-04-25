В российском Брянске взорвалась и пылает местная нефтебаза

Официальные российские власти до сих пор ничего не комментировали.

Несколько взрывов прогремело в русском Брянске.

Российские очевидцы происшествия делятся кадрами пожаров в соцсетях.

"Досадное" событие произошло на брянской нефтебазе.

Также, по неподтвержденной информации, взрыв произошел на территории местной воинской части.

Сообщается, что горят резервуары с топливом. Данных о пострадавших не поступало. По словам жителей, перед началом пожара слышался мощный хлопок, а зарево от огня сейчас видно из разных точек города.

Официальные российские власти до сих пор ничего не комментировали по поводу инцидента.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал взрыв на нефтебазе в российском Белгороде и обвинение РФ, что причиной взрыва стала атака украинских вертолетов.

Добавим, что 1 апреля в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе (фото, видео).

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