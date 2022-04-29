У війні проти російських окупантів в Україні загинув американець

У війні проти російських окупантів в Україні загинув американець

Колишній морський піхотинець армії США воював разом з українськими військовими.

Американський громадянин Віллі Джозеф Кансел був убитий цього тижня, коли воював разом із українськими збройними силами, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомили CNN члени його родини.

Після вторгнення РФ до України 22-річний чоловік звернувся до приватної військової рекрутингової компанії, яка набирала добровольців. Колишній морський піхотинець США покинув свою роботу офіцером виправних органів у Теннессі та відправився до України.

“Він вірив у те, за що воювала Україна, і він хотів бути частиною цього протистояння, щоб утримувати це зло, щоб воно не прийшло сюди, і щоб, можливо, нашим американським солдатам не довелося брати участь в цьому", - сказала мати загиблого американця.

Вона також повідомила, що тіло сина на полі бою не знайшли, але вона би хотіла його повернути та поховати.

Представник Держдепартаменту підтвердив, що в уряді знають про цю ситуацію і уважно за нею стежать.

“З міркувань конфіденційності ми не маємо подальших коментарів. Ми ще раз наголошуємо на тому, що громадяни США не повинні їздити в Україну через активний збройний конфлікт та повинні негайно виїхати, використовуючи будь-які комерційні або інші приватні наземні транспортні засоби”, - заявив неназваний чиновник Держдепу.

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Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону територіальної оборони України та закликав іноземців приєднуватись до боротьби проти російських окупантів.

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